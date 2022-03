Business news: Tavares (Stellantis), nessun contatto con governo Madrid per creazione fabbrica batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Stellantis non ha avuto contatti con nessun esponente del governo spagnolo in merito alla creazione di un impianto di batterie in Spagna. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", lo ha affermato l'amministratore delegato (Ad) dell'azienda, Carlos Tavares, in un incontro con un piccolo gruppo di giornalisti, pur chiarendo di essere "sempre pronti a qualsiasi discussione". Lo scorso anno Stellantis ha prodotto in Spagna poco più di 900 mila veicoli, molti dei quali modelli elettrici ed è il più grande produttore di automobili nel Paese iberico, davanti al gruppo Volkswagen. "Sicuramente ha senso (creare un impianto in Spagna), ma non discuto con i governi attraverso i media. Se vogliono parlare, possono bussare alla mia porta e possiamo discutere, nessun problema", ha aggiunto Tavares. (Spm)