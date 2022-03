Business news: Germania, Uniper valuta ripresa progetto per terminale Gnl a Wilhelmshaven

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Uniper sta valutando la possibilità di riprendere il progetto di un terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl) a Wilhelmshaven, uno dei primi due impianti di questo genere che sorgeranno in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Alla fine del 2021, Uniper ha chiuso la sua centrale elettrica a carbone di Wilhelmshaven, che ora dovrebbe essere sostituita da un terminale per l'importazione di idrogeno la cui attivazione è prevista per la seconda metà di questo decennio. In precedenza, il gruppo aveva considerato di realizzare un polo per il Gnl, salvo poi rinunciare al piano per la scarsa domanda di tale fonte di energia. Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la necessità per la Germania di ridurre le importazioni di idrocarburi, Uniper sta tornando sulla decisione. Il 27 febbraio scorso, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato al Bundestag che la Germania si doterà rapidamente di due terminali per il Gnl, nominando Wilhelmshaven in Bassa Sassonia e Brunsbuettel nello Schleswig-Holstein come sedi degli impianti. In discussione vi è, infine, Stade in Bassa Sassonia. (Geb)