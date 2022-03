Business news: Tavares (Stellantis) non crede a produttori di semi-conduttori, "qualcuno fa stock"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, dice di non credere più alle "promesse" dei produttori di semi-conduttori per l'industria automobilistica. "I fabbricanti mi assicurano che la loro produzione dedicata all'industria automobilistica è più elevata del 2019" ma "i fabbricanti di rango 1 soffrono sempre di penuria. Quindi c'è qualcuno che fa degli stock", ha detto Tavares, secondo quanto riferisce il quotidiano "La Tribune". Secondo il dirigente, il 2022 sarà un altro "anno di penuria di semi-conduttori". Tavares ha sottolineato che per questo i costruttori dovranno "avvicinarsi alle fonti di produzione". "È tutto il senso del nostro partenariato con Foxconn", ha spiegato l'amministratore delegato. (Frp)