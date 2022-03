Business news: Germania, inflazione in aumento a febbraio al 5,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Germania è aumentata a febbraio al 5,1 per cento dal 4,9 per cento segnato a gennaio scorso. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui i prezzi continuano a essere spinti in rialzo dal rincaro dell'energia. Allo stesso tempo, è aumentato il costo dei generi alimentari e sull'andamento dell'indicatore influisce la guerra tra Russia e Ucraina. “D'ora in avanti, è il Cremlino a guidare l'inflazione in Germania”, ha commentato Friedrich Heinemann del Centro per la ricerca economica europea di Mannheim (Zew). (Geb)