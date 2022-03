Business news: Spagna, Ohla prevede di rifinanziare debito per evitare aumento tassi d'interesse nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Ohla nel 2021 ha ridotto il suo debito di 275 milioni di euro e prevede di continuare a farlo nei prossimi mesi sostenuta dal buon miglioramento dei suoi risultati operativi. Come riferisce il quotidiano "El Economista", a tal proposito l'impresa prevede un nuovo rifinanziamento delle sue obbligazioni per evitare l'aumento degli oneri finanziari concordati nella ristrutturazione del 2021. In particolare, l'accordo prevede un aumento della cedola sulle sue obbligazioni in circolazione di 400 punti base alla fine del prossimo anno. Alla fine dello scorso anno il debito lordo di Ohla era di 523,5 milioni di euro. All'inizio del 2022, l'azienda ha annunciato un'ulteriore riduzione del debito di 97,8 milioni di euro grazie al flusso di cassa di 162,5 milioni di euro con cui la Comunità di Madrid ha risolto il contratto per il treno suburbano tra Móstoles e Navalcarnero. (Spm)