Business news: Francia, Sncf lancia gli "Ouigo lenti" su Parigi-Lione e Parigi-Nantes

- L'azienda nazionale delle ferrovie francesi (Sncf) lancerà l'11 aprile sulla tratta Parigi-Lione e Parigi-Nantes gli "Ouigo lenti", i nuovi treni che opereranno sulle classiche linee ferroviarie. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che questi treni utilizzeranno vagoni Corail rimessi a nuovo e colorati di rosa. I biglietti, che saranno messi a disposizione con 45 giorni di anticipo, per gli adulti avranno un costo compreso tra i 10 e i 30 euro per gli adulti, mentre per i bambini saranno a 5 euro. Per questa settimana l'offerta lancio prevede 5 euro per tutti i viaggiatori. (Frp)