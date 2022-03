Business news: Prysmian realizzerà prima interconnessione tra Regno Unito e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prysmian Group si è aggiudicato la commessa del valore di circa 1,2 miliardi di euro assegnata da NeuConnect Britain Limited e NeuConnect Deutschland per la progettazione, produzione, installazione, test e collaudo “chiavi in mano” di un’interconnessione sottomarina di 725 chilometri che per la prima volta collegherà direttamente le reti elettriche tedesche e inglesi. Questo sistema in cavo sottomarino e terrestre dalla capacità di 1.400 megawatt, riferisce una nota, collegherà due dei maggiori mercati energetici europei, favorendo l’uso e l’integrazione efficienti delle risorse per la generazione di energia rinnovabile in Germania e nel Regno Unito. L’interconnessione NeuConnect è un progetto finanziato privatamente, sviluppato da un gruppo di investitori internazionali tra cui Meridiam, Allianz Capital Partners e Kansai Electric Power, ed è subordinato al successo della gara di appalto della stazione di conversione e agli accordi di finanziamento del progetto. “Una volta completato nel corso dei prossimi anni, NeuConnect entrerà nel novero delle interconnessioni più lunghe al mondo”, ha sottolineato Hakan Ozmen, Evp Projects di Prysmian Group. (Com)