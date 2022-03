Business news: Slovenia, banca Nlb diventa proprietaria della controllata slovena di Sberbank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito Nova Ljubljanska banka (Nlb) ha acquisito il ramo sloveno della russa Sberbank. Lo ha confermato l'amministratore delegato di Nlb, Blaz Brodnjak, secondo quanto riferisce l'emittente "N1". Con il passaggio di proprietà, tutti i contratti rimangono invariati, le carte esistenti e i conti di transazione rimangono validi. È stata anche rimossa la restrizione imposta il 28 febbraio al prelievo giornaliero, che prevedeva un tetto massimo di 400 euro. Brodnjak ha affermato che la cosa più importante è "essere riusciti a proteggere" i conti dei cittadini sloveni. "Da questo momento in poi non ci sono più motivi di preoccupazione, per aprire conti con altre banche o trasferire asset ad altre banche. Gli affari oggi saranno normali, i prelievi di contanti saranno illimitati e anche tutti gli sportelli automatici Nlb saranno privi di commissioni di prelievo", ha detto Brodnjak aggiungendo che le procedure per la modifica del consiglio di sorveglianza di Sberbank sono iniziate oggi. (Seb)