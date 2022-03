Ucraina: Unhcr, circa 1,2 milioni di persone sono già fuggite dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 1,2 milioni di persone sono già fuggite dall'Ucraina nei primi nove giorni dell’operazione militare russa. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), e oltre la metà di quel numero si è riversato nella vicina Polonia. In base all’aggiornamento fornito dalle autorità di Varsavia risalente al 3 marzo, circa 650 mila persone sono fuggite nel paese, mentre 150 mila hanno varcato la frontiera con l’Ungheria. I restanti si sono dirette verso altre nazioni europee, in particolare nelle vicine Moldova, Slovacchia e Romania "Molti altri sono in movimento sia all'interno che all'esterno del Paese", ha riferito l'Unhcr. "Hanno bisogno di protezione e sostegno. Poiché la situazione continua a evolversi, si stima che circa altre 4 milioni di persone potrebbero fuggire dall'Ucraina", aggiunge inoltre l’Unhcr. (Res)