- La sudcoreana Samsung Electronics ha sospeso le proprie forniture in Russia e ha annunciato una donazione di 6 milioni di dollari per sostenere gli sforzi umanitari in Ucraina. La decisione di Samsung segue quella già annunciata da altre aziende del settore Itc, come Microsoft, e di tutta un’altra serie di imprese fra cui Chanel, H&M, Ikea e Nike, che hanno interrotto le loro operazioni in Russia. (Git)