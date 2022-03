Russia: Singapore aderisce alle sanzioni internazionali per l'invasione dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ha annunciato che imporrà delle sanzioni contro la Russia per esprimere il dissenso delle autorità del Paese asiatico contro l’invasione dell’Ucraina. Come annunciato dal governo, Singapore – un centro finanziario internazionale – imporrà dei controlli sulle esportazioni e limiti finanziari mirati ad alcune banche russe, oltre a delle restrizioni alle transazioni in criptovaluta e vieterà alle istituzioni finanziarie di fornire servizi che potrebbero sostenere le attività della Banca centrale russa. Il ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan, rivolgendosi al Parlamento nei giorni scorsi, ha fatto sapere che Singapore avrebbe inteso "agire di concerto con molti altri Paesi che la pensano allo stesso modo per imporre sanzioni e restrizioni adeguate contro la Russia". (Fim)