Ucraina: Russia, dalle 8 tregua a Mariupol e Volovakha per consentire corridoi umanitari

- Le Forze russe interromperanno i bombardamenti alle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia) per consentire dei corridoi umanitari nelle città ucraine di Mariupol e Volovakha. È quanto annunciato dal ministero della Difesa in una nota. "Oggi, 5 marzo, dalle 10 ora di Mosca, la parte russa dichiara un regime di silenzio e apre dei corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili da Mariupol e Volnovakha", ha riferito il ministero. Secondo quanto si legge nella nota, i corridoi umanitari sono stati concordati con la parte ucraina. (Rum)