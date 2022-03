Ucraina: ministero Difesa russo, distrutte oltre 2 mila infrastrutture militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina oltre 2 mila infrastrutture militari dell'Ucraina sono state distrutte. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov in un briefing con la stampa. "In totale, 2.037 infrastrutture militari dell'Ucraina sono state distrutte durante l'operazione. Tra queste: 71 posti di comando e centri di comunicazione delle forze armate ucraine; 98 sistemi missilistici antiaerei S-300, Buk M-1 e Osa; nonché 61 stazioni radar", ha detto il portavoce. Inoltre sono stati distrutti "66 aerei a terra e 16 in volo, 708 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 74 lanciarazzi multipli, 261 pezzi di artiglieria da campo e mortai, 505 unità di veicoli militari speciali, nonché 56 veicoli aerei senza pilota", ha aggiunto Konashenkov. (Rum)