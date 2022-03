Ucraina: ministero Difesa britannico, Kharkiv, Chernihiv, Mariupol e Sumy sono "circondate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intensità degli attacchi aerei e via terra delle forze russe in Ucraina è diminuito nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge nell'aggiornamento del mattino dell'intelligence britannica pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. Nel rapporto si citano le città di Kharkiv, Chernihiv, Mariupol e Sumy, indicandole come "tutte" in procinto o già "circondate dalle forze russe". Il ministero della Difesa britannico aggiunge che "le forze russe stanno probabilmente avanzando verso la città portuale meridionale di Mykolaiv. C'è una possibilità realistica che alcune forze tenteranno di aggirare la città per concentrarsi sull'avanzata verso Odessa". (Rel)