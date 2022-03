Sardegna: a Quartu Sant'Elena entra in servizio il nuovo autobus totalmente elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quartu e CTM inaugurano gli autobus elettrici con pantografo, già operativi in città nella linea interna n. 40. Il nuovo sistema, prodotto dalla società italiana Rampini, garantisce il primato europeo: a livello continentale non esistono infatti altri autobus di queste dimensioni dotati della nuova tecnologia. Alla presenza dell’assessore alla Mobilità del Comune di Quartu Barbara Manca, del componente del CdA del CTM Franco Turco e del direttore dell’Esercizio del CTM Paride Gasparini, ieri l’autobus completamente elettrico ha percorso per la prima volta le vie di Quartu, tenendo fede al tradizionale tracciato e facendosi apprezzare per la silenziosità, oltre che per l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, con evidenti vantaggi per la qualità dell’aria. La sostituzione degli attuali autobus a gasolio con mezzi elettrici di nuova generazione permetterà di avere una flotta completamente sostenibile ad emissione zero. L’impiego di tali mezzi sulla linea 40 porterà infatti una completa elettrificazione della linea. Il mezzo potrà quindi ricaricarsi durante la sosta, senza interferire con l’esercizio filoviario delle altre linee. In via Brigata Sassari tale linea aerea per la ricarica è già stata realizzata, per una lunghezza pari a 21 metri. L’autobus completamente elettrico, facilmente riconoscibile anche per la colorazione celeste, ha una lunghezza di 6.1 metri e un’autonomia di 175 Km, incrementabile sino a 250 grazie alla ricarica veloce al capolinea. (segue) (Rsc)