Ucraina: cessate il fuoco a Mariupol e Volovakha per consentire corridoi umanitari

- *Zelensky accusa la Nato: “Senza no-fly zone moriranno altre persone”L’Ucraina si sveglia nel decimo giorno dell’operazione militare russa in una sostanziale fase di stallo. L’attenzione sul terreno si concentra su Mariupol, principale porto ucraino sul Mar d’Azov, da almeno due giorni sotto assedio e dove le forniture di energia elettrica e acqua sono state più volte interrotte a causa dei continui bombardamenti russi. Vadim Boychenko, il sindaco della città portuale – dove risiedono circa 450 mila –, ha detto che c’è bisogno di un corridoio umanitario in modo che cibo e medicine possano essere consegnati alla città. Secondo Boychenko, Mariupol ieri ha sofferto "un altro giorno difficile", a causa degli "attacchi spietati" subiti dalle forze russe. La presa di Mariupol è strategica per le forze russe: oltre a essere uno dei porti più importanti dell’Ucraina, la presa della città creerebbe un corridoio terrestre diretto fra la Crimea e le autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk. Una richiesta evidentemente “ascoltata” dalle autorità russe: dalle 8 italiane, infatti, è in vigore un cessate il fuoco a Mariupol e Volovakha, centro situato poco più a nord nella regione di Donetsk, per consentire dei corridoi umanitari. Ad annunciarlo il ministero della Difesa di Mosca che ha precisato di aver concordato questa tregua con le controparti ucraine.Che le forze russe si stiano concentrando sul fronte meridionale è evidente da alcuni giorni: oltre all’accerchiamento di Mariupol, infatti, le operazioni militari stanno convogliando gli sforzi a Odessa e Mykolaiv, due importanti porti che se dovessero essere conquistati chiuderebbero l’accesso al Mar Nero all’esercito ucraino. Ieri sera Vitaliy Kim, governatore regionale di Mykolaiv, ha affermato che “c'è una situazione di stallo tra le truppe ucraine e russe” presenti in città. “Noi non spariamo e loro non sparano”, ha scritto il governatore sul suo canale Telegram. Kim ha precisato che i militari russi hanno lasciato l'aeroporto militare situato nei prezzi del centro urbano ma sono ancora molto "vicini alla città". "Non posso definirla una vittoria, perché il nemico non è stato messo fuori combattimento", ha aggiunto Kim, secondo cui nonostante si sia riusciti ad allontanare il nemico dalla città “i combattimenti continuano". Se Mariupol è strategica per il suo status di città portuale e per creare un corridoio di terra fra il Donbass e la Crimea, l’importanza di Mykolaiv è determinata dall’importante centrale nucleare poco a nord della città, nota col nome Ucraina meridionale, che rappresenta un obiettivo strategico per le forze russe dopo aver assunto il controllo dell’impianto di Zaporizhzhia, il più grande d'Europa.*Le dure parole di Zelensky*In un videomessaggio pubblicato ieri sera, intanto, il presidente ucraino Volodymr Zelensky ha condannato l'Occidente per il rifiuto di imporre una no-fly zone nei cieli del Paese. "Tutte le persone che moriranno sarà per causa vostra", ha affermato il capo dello Stato ucraino, usando toni durissimi. Zelensky ha definito la decisione come “il via libera per continuare a bombardare città e villaggi ucraini” e si è detto rammaricato per la decisione. “Oggi i vertici dell’Alleanza atlantica ha dato il via libera per continuare a bombardare città e villaggi ucraini rifiutandosi di istituire una no-fly zone”, ha precisato il presidente ucraino. Bombardamenti che, secondo vari media ucraini, sarebbero in corso o in procinto di riprendere in varie città: secondo l’emittente “Ucraina 24”, la città orientale di Sumy, attualmente circondata dalle truppe russe, i bombardamenti sono già ripresi alle 3 italiane, mentre secondo il “Kyiv Independent” nella notte a Kharkiv, seconda città del Paese da giorni sotto assedio, sono state udite diverse esplosioni, provocate anche da alcuni razzi che avrebbero colpito la stazione ferroviaria. (Kiu)