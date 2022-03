Ucraina: governatore Donetsk conferma avvio tregua a Mariupol e Volnovakha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco nelle città ucraine di Mariupol e Volnovakha, nell’area meridionale del Paese, per consentire dei corridoi umanitari iniziato alle 8 del mattino ora italiana proseguirà per le cinque ore successive. Lo ha annunciato su Facebook il governatore regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, citato dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Kyrylenko ha spiegato che l'amministrazione regionale di Donetsk sta coordinando il lavoro di tutte le parti per consentire i corridoi umanitari. "È una questione umanitaria! Non appena ci saranno nuove informazioni, vi informerò immediatamente", ha sottolineato il governatore regionale. (Kiu)