Cuba: istituito fondo Ifad per sviluppo produzione cacao e caffé (2)

- L'isola sta attraversando una crisi economica aggravata dalla pandemia di covid-19, dall'embargo statunitense e dalla cattiva gestione della macroeconomia, che ha portato a una situazione di carestia. Il governo cubano ha ammesso, nei giorni scorsi, che alcuni prodotti di base, come il riso, vengono prodotti al di sotto del fabbisogno e, nel caso dello zucchero, la campagna in corso è inferiore del 30 per cento alla resa prevista. Agennaio, il quotidiano ufficiale "Granma", aveva ammesso problemi nella distribuzione delle razioni di caffè previste dal paniere familiare. Cuba (con circa 11,2 milioni di abitanti) importa tra il 60 e il 70 per cento del cibo che consuma con una spesa di circa 2 miliardi di dollari all'anno, secondo dati ufficiali. (Mec)