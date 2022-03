Ucraina: "Cnn", situazione di stallo fra forze Kiev e Mosca a Mykolaiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vitaliy Kim, capo dell'amministrazione regionale nella città ucraina di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, afferma che “c'è una situazione di stallo tra le truppe ucraine e russe in giro per la città”. Lo riporta la “Cnn”. Mykolaiv è una città fluviale nella parte meridionale del paese, fra Kherson e Odessa. “Non spariamo più. Loro non sparano", ha fatto sapere sul suo account Telegram. Kim ha precisato che i russi avevano lasciato l'aeroporto militare nella zona ma erano ancora "proprio vicino alla città". "In generale, non è una situazione divertente: sembrano essere qui, ma sembra che non siano in città, a volte sparano, si proteggono", ha detto. "Non posso definirla una vittoria, perché il nemico non è stato messo fuori combattimento", ha continuato. "Li abbiamo cacciati per un po', ma i combattimenti continuano", ha detto.(Rum)