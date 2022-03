Business news: Spagna, nel 2021 per farmaceutica Grifols utile di 182 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica ed ospedaliera spagnola Grifols ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile di 182,8 milioni di euro, il 70,4 per cento in meno rispetto al 2020. È quanto comunicato dall'impresa alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). Il fatturato di Grifols è stato di 4,93 miliardi di euro, il 7,6 per cento in meno rispetto al 2020, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 961,5 milioni di euro (-27,4 per cento). Grifols ha spiegato che l'impatto netto stimato della pandemia del coronavirus in termini di Ebitda è stato di 503 milioni di euro, principalmente a causa di minori volumi di plasma di 420 milioni di euro. La posizione di liquidità di Grifols alla fine dell'anno era di 1,2 miliardi di euro, 655 milioni di euro. Per quest'anno la casa farmaceutica spagnola prevede di tornare "alla crescita e al miglioramento della redditività con la normalizzazione delle donazioni di plasma", e miglioramenti digitali che favoriranno l'ottimizzazione del personale, l'automazione dei software e la riduzione del tempo per donazione. (Spm)