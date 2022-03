© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società automobilistica Skoda Auto è stata costretta a ridurre la produzione a Mlada Boleslav, in Boemia centrale, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha reso noto un comunicato stampa dell’azienda, la quale sta facendo i conti con una carenza di componenti da una serie di fornitori in Ucraina. Questa carenza sta avendo un impatto sulla produzione di alcuni modelli, come il Suv Enyaq iV. (Vap)