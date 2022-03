Business news: Bayer, fatturato in aumento dell'8,9 per cento nel 2021 a 44,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer ha registrato nel 2021 un aumento del fatturato dell'8,9 per cento su base annua a 44,1 miliardi di euro. Il risultato supera le previsioni. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le elevate spese di marketing per i farmaci di nuova produzione e gli effetti valutari negativi hanno gravato sui profitti del gruppo. L'utile rettificato è, infatti, diminuito del 2,5 per cento a 11,2 miliardi di euro, in linea con le aspettative. Per il 2022, Bayer stima che gli utili crescano di oltre 12 miliardi di euro con un aumento del fatturato del 5 per cento a 46 miliardi di euro. Tuttavia, tali cifre non includono le conseguenze che la guerra tra Russia e Ucraina potrebbe avere per l'azienda. Bayer ha, infatti, comunicato che “le prospettive si basano su un contesto geopolitico stabile nell'Europa orientale, dove nel frattempo la situazione è cambiata in maniera radicale”. Il conglomerato aggiunge che “monitorerà da vicino questi rischi e li minimizzerà il più possibile”. (Geb)