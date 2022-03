Business news: Volkswagen riduce produzione a causa della guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen sta riducendo la produzione a causa dei problemi causati alle catene di approvvigionamento dall'invasione russa dell'Ucraina. È quanto affermano in una lettera ai lavoratori il responsabile per gli acquisti, il direttore delle risorse umane e la presidente del consiglio di fabbrica del gruppo, Murat Aksel, Gunnar Kilian e Daniela Cavallo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la guerra tra Russia e Ucraina sta ostacolando l'attività di Volkswagen poiché rallenta le forniture. L'azienda ha già dovuto attuare le relative limitazioni nei propri impianti in Sassonia. Come affermano Aksel, Kilian e Cavallo, altre fabbriche dovranno agire in maniera analoga. Presso la sede centrale di Wolfsburg, la produzione sarà probabilmente ridotta “a tappe su linee diverse” dalla prossima settimana. Aksel, Kilian e Cavallo avvertono che, “a oggi, non saremo in grado di produrre a Wolfsburg nell'11ma settimana di calendario”. I tre autori della lettera al personale di Volkswagen evidenziano che “la guerra in Ucraina ci sconvolge tutti”. Il conglomerato auspica “una rapida cessazione delle ostilità e in un ritorno alla diplomazia”. (Geb)