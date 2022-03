Business news: Russia, banca statale Sberbank abbandona il mercato europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statale russa Sberbank ha deciso di ritirarsi dal mercato europeo "nell'attuale contesto difficile". Lo comunica lo stesso istituto di credito in una nota. "Le banche sussidiarie del gruppo si trovano ad affrontare un deflusso anomalo di fondi e una minaccia per la sicurezza dei dipendenti e delle filiali", si legge nel comunicato. Sberbank ha anche spiegato che, a causa dell'ordine della Banca centrale russa, non sarà in grado di fornire liquidità alle sue sussidiarie europee, che però hanno un "elevato livello di qualità patrimoniale e patrimoniale" e, pertanto, i depositi dei clienti sono assicurati secondo la legislazione locale. (Rum)