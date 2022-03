Business news: Germania, governo ha acquistato gas per 1,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha acquistato gas per 1,5 miliardi di euro come riserva da utilizzare in futuro. La decisione è stata assunta a seguito del rincaro dell'energia e delle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'operazione è stata proposta dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima ed è stata approvata dal ministero delle Finanze. La commissione Bilancio del Bundestag non è stata consultata, come invece avviene per transazioni analoghe. (Geb)