Russia: sindaco di Mosca, abbiamo già resistito alle sanzioni, ce la faremo anche stavolta

- La Russia ha già affrontato le sanzioni internazionali negli anni passati e ce la farà anche questa volta. Lo ha detto il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, commentando i provvedimenti economico-finanziari internazionali adottati da molti Paesi in seguito alla decisione di avviare un’operazione militare in Ucraina. Sobjanin ha ricordato che la Russia ha chiuso lo scorso anno con una crescita record nel settore industriale e negli investimenti. Secondo i risultati dei primi due mesi di quest'anno, inoltre, si registra un ulteriore incremento dell'attività imprenditoriale, ha proseguito il primo cittadino di Mosca. Secondo il sindaco, oggi l'economia russa sta entrando in un periodo duro a causa delle sanzioni internazionali. "Abbiamo un'esperienza di successo nel superare le crisi del 2008-09, 2014-15 e 2020. Sono state causate da ragioni diverse. Ma ogni volta Mosca ha affrontato le prove che gli sono capitate e alla fine è diventata più forte. Quindi ce la farà anche questa volta", ha scritto Sobjanin sul suo blog. Il primo cittadino di Mosca ha ricordato che la situazione richiederà resistenza, coraggio e un'azione decisiva. (Rum)