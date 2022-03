Ucraina: governo russo raccomanda stop export fertilizzanti, Brasile a rischio sicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è il secondo produttore di nitrogenati con una fetta di mercato globale del 10 per cento. Mosca è anche il secondo produttore di potassio, con il 19 per cento del mercato mondiale. Quanto ai fosfati, è il quarto produttore mondiale con una quota del 7 per cento. La mossa, in chiave di contro sanzione, eliminerebbe gran parte dell'offerta globale dal mercato dei fertilizzanti, esponendo "a rischio di sicurezza nazionale vari paesi e creare gravi conseguenze in termini di carenza di alimenti per centinaia di milioni di persone già nel medio periodo", riferisce l'agenzia. Nel breve periodo la misura potrebbe causare un aumento dei prezzi, danneggiando potenzialmente gli agricoltori di tutto il mondo. (segue) (Res)