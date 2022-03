Ucraina: governo russo raccomanda stop export fertilizzanti, Brasile a rischio sicurezza alimentare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a questo rischio, Il governo del Brasile presenterà entro questo mese un piano nazionale per aumentare la produzione di fertilizzanti nel paese. Lo ha reso noto il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias, rilanciando il rischio che il conflitto in Ucraina, tra limitazioni logistiche e sanzioni internazionali, possa lasciare il Paese a corto di una risorsa strategica per la propria agricoltura, e quindi per la propria economia. "Il Brasile, in passato, non ha costruito un programma nazionale per organizzare una propria produzione di fertilizzanti. Abbiamo fatto la scelta sbagliata", ha detto il ministro nel corso di una trasmissione in diretta su Facebook, in compagnia del presidente, Jair Bolsonaro. (segue) (Res)