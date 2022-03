Ucraina: governo russo raccomanda stop export fertilizzanti, Brasile a rischio sicurezza alimentare (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro ha ripreso una battaglia del 2016, quando era ancora parlamentare, con al centro proprio la denuncia di una "dipendenza dalla Russia". L'allora deputato accusava il governo di impedire lo sfruttamento delle ingenti risorse del minerale sul proprio suolo, per via dei vincoli ambientali, per le tutele imposte alle riserve indigene e per il fatto di aver ceduto l'esercizio della miniera a una compagnia canadese. Bolsonaro ritiene dunque che l'approvazione del disegno di legge inviato dal governo, che consente lo sfruttamento delle risorse minerali, idriche e organiche nelle terre indigene, porrebbe fine al problema. (segue) (Res)