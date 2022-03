Business news: Bce, bancarotta per controllate Sberbank in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le controllate della banca russa Sberbank nell'Eurozona, colpita dalle sanzioni dell'Ue contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina, “andranno o potrebbero andare in bancarotta”. È quanto comunicato dalla Banca centrale europea (Bce). Secondo l'Eurotower, per “l'impatto delle tensioni geopolitiche sulla sua reputazione”, l'istituto di credito di proprietà dello Stato russo ha dovuto accettare “considerevoli deflussi di depositi” in Sberbank Europe AG, che ha sede in Austria, nonché nelle sue controllate in Croazia e Slovenia. Inoltre, l'Autorità di vigilanza per i mercati finanziari austriaca (Fma) ha imposto a Sberbank Europe AG una moratoria sui pagamenti. Pertanto, la banca è impossibilitata a effettuare “pagamenti, trasferimenti o altre transazioni”. A essere esentati dalla moratoria sono esclusivamente i titolari di depositi presso l'istituto di credito, a cui è consentito prelevare un massimo di 100 euro al giorno per coprire “le necessità quotidiane”. Allo stesso tempo, la Fma ha evidenziando che i conti presso Sberbank AG fino a 100 mila euro continuano a essere protetti dal sistema di garanzia dei depositi dell'Austria. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, la Fma sta agendo per conto del Comitato di risoluzione unico dell'Ue (Srb). (Geb)