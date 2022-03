Business news: Germania, 100 per cento di elettricità da rinnovabili entro 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende rifornirsi di energia elettrica generata al 100 per cento da fonti rinnovabili entro il 2035, in conformità con l'Accordo di Parigi sul clima che limita il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Entro il 2030, la quota dell'eolico e del solare nel mix energetico del Paese dovrebbe raggiungere l'80 per cento. È quanto si apprende da un documento del governo federale, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. A oggi, la Germania prevede di abbandonare completamente i combustibili fossili prima del 2040. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, l'espansione accelerata delle rinnovabili è necessaria per ridurre la dipendenza del Paese dalle forniture di petrolio e gas dalla Russia. Per questo stesso motivo, come evidenziato dal ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, le fonti rinnovabili rappresentano “energie di libertà”. Secondo il documento del governo federale, la capacità degli impianti eolici terrestri dovrebbe raddoppiare fino a 110 gigawatt entro il 2030. Per le turbine eoliche in mare, l'obiettivo è di 30 gigawatt, equivalente alla capacità di dieci centrali nucleari. La generazione di energia solare dovrebbe più che triplicare a 200 gigawatt. Per poter attuare rapidamente l'espansione delle fonti rinnovabili, una legge dovrebbe sancire che si tratta di “interesse pubblico prevalente al servizio della sicurezza pubblica”. (Geb)