- L'azienda tedesca per la produzione di microchip Infineon ha fermato con effetto immediato tutte le forniture alla Russia. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, la decisione fa seguito alle sanzioni che l'Ue ha imposto alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. (Geb)