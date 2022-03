Business news: Germania, riattivati i piani per il terminale Gnl di Wilhelmshaven

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Wilhelmshaven, sulla costa della regione tedesca della Bassa Sassonia, ha riattivato i piani per la realizzazione di uno dei due terminali per il gas naturale liquefatto (Gnl) di cui la Germania intende dotarsi, con l'altro che sorgerà a Brunsbuettel nello Schleswig-Holstein. Il sindaco di Wilhelmshaven, Carsten Feist, ha dichiarato: “Siamo in una buona posizione perché non partiamo da zero. I piani sono ora in fase di riattivazione e aggiornamento e, data la situazione geopolitica, intendiamo attuarli rapidamente con il governo federale e dello Stato”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Wilhelmshaven è l'unico porto tedesco con acque profonde ed è ben collegata con l'entroterra da strade, ferrovie e canali. La questione è se il governo federale intenda realizzare il terminale per il Gnl in completa autonomia o se i lavori debbano esser realizzati dal settore privato. (Geb)