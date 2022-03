Business news: Germania, supermercati ritirano i prodotti russi dagli scaffali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse catene di supermercati tedeschi stanno ritirando i prodotti russi dagli scaffali. La decisione fa seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle relative sanzioni internazionali contro Mosca. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo per la grande distribuzione Rewe ha comunicato che rimuoverà i generi alimentari prodotti in Russia e fermerà gli ordini. Le scorte non verranno distrutte, ma saranno vendute o donate a enti caritatevoli. A sua volta, il gruppo Edeka ha reso noto che sostiene le sanzioni contro Mosca. L'azienda ha quindi intrapreso un inventario, al fine di determinare “se e in quale misura” mette in vendita beni prodotti in Russia o da società di proprietà di oligarchi russi”. Il discount Aldi Süd ha riferito di aver finora offerto un unico articolo proveniente dalla Russia, ossia una bottiglia di vodka da 0,7 litri. La società ha aggiunto che la vendita del prodotto è stata sospesa a tempo indeterminato. La medesima decisione è stata assunta da Aldi Nord, consociata di Aldi Sued. La catena di discount Netto ha attuato un boicottaggio delle merci russe, ritirandole completamente dai propri punti vendita. Si tratta di 15 articoli, tra cui piatti pronti, dolciumi e vodka. (Geb)