Regno Unito: premier Johnson, strategia comune Ue per diversificare dipendenza da gas e petrolio russo

- In Europa ed in Occidente è necessaria una strategia unitaria per diversificare la dipendenza dal gas e dal petrolio russo. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" il primo ministro britannico, Boris Johnson, pur ammettendo che tutto questo è "incredibilmente difficile". A questo proposito, il leader britannico ha evidenziato che ci sono altre fonti di energia, in Nord America e in Canada e ci sono modi in cui è possibile "lavorare insieme" per produrre più energie rinnovabili. "Non è solo la Germania o l'Italia. Tutti i paesi europei hanno una certa dipendenza. Anche noi compriamo qualcosa da loro, ma molto meno di prima", ha spiegato Johnson. (Rel)