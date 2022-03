© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha in programma un viaggio diplomatico a Varsavia, in Polonia, e a Bucarest, in Romania, la prossima settimana. Lo riferisce l'emittente "Abc News", citando una nota dell'ufficio della vicepresidenza. Harris incontrerà i leader di entrambi i paesi dal 9 all'11 marzo, concentrando la sua attenzione sulla crisi in Ucraina.(Nys)