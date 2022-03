Ucraina: Pentagono, nessuna fuoriuscita materiale radioattivo da centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è stata "alcuna fuoriuscita di materiale radioattivo" dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove nella notte è divampato un incendio a seguito di quello che gli ucraini descrivono come un attacco russo. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, durante un briefing al dipartimento della Difesa. Il Pentagono non può parlare con certezza “dello stato operativo" in cui si trova ora la centrale elettrica o se i russi hanno il controllo dell’impianto, ha detto Kirby. Il dipartimento della Difesa sta cooperando col dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per rispondere adeguatamente all'incidente, ha proseguito. "Poiché abbiamo esperienza nella gestione di centrali nucleari al dipartimento della Difesa, facciamo parte di questo sforzo, fornendo alcuni consigli e consigli al dipartimento dell'Energia", ha affermato Kirby.(Nys)