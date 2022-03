Ucraina: governo russo raccomanda stop export fertilizzanti, Brasile a rischio sicurezza alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolarmente a rischio il Brasile importa circa l'85 per cento dei fertilizzanti appartenenti al cosiddetto gruppo "NPK" (azoto, fosforo e potassio). Nel caso del potassio e dell'azoto, la dipendenza dall'estero raggiunge il 95 per cento, per il fosforo la dipendenza è al 93 per cento. La Russia fornisce tutti e 3 i prodotti al Brasile. Complessivamente il 23 per cento dei fertilizzanti usati nell'agricoltura brasiliana proviene da Mosca. Ed è il prodotto più importante della corrente commerciale tra i due paesi. Nel 2021 circa il 60 per cento del flusso commerciale, 3,5 miliardi di dollari dei 5,6 miliardi di dollari che il Brasile ha importato dai russi, ha riguardato questa voce. Nel 2021 gli acquisti sono aumentati del 107,4 per cento rispetto al 2020. Il settore agro-alimentare brasiliano è il quarto maggiore consumatore del prodotto al mondo, dietro Cina, India e Stati Uniti. (segue) (Res)