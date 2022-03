Ucraina: governo russo raccomanda stop export fertilizzanti, Brasile a rischio sicurezza alimentare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "potenza agroalimentare come il Brasile non può rischiare di essere dipendente dal resto del mondo per un prodotto così strategico", ha detto la ministra anticipando che il piano sarà composto da diversi interventi: eseguita una minuziosa analisi del quadro attuale della domanda e dell'offerta di fertilizzanti, si individueranno misure, soprattutto legislative idonee a stimolare la produzione interna. Si parla soprattutto di innovare la normativa sulle licenze minerarie, cercando di superare limiti attualmente legati in primo luogo alla conservazione ambientale. (segue) (Res)