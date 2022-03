Business news: Spagna, a febbraio inflazione cresce dello 0,6 per cento e raggiunge il 7,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio in Spagna l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) è aumentato dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente portando il suo tasso annuale al 7,4 per cento, il più alto dal luglio del 1989. Come emerge dai dati provvisori resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) spagnolo, con la cifra di febbraio l'Ipc ha registrato il suo quattordicesimo tasso positivo consecutivo. Questo aumento è dovuto, in particolare, agli aumenti generalizzati della maggior parte dei suoi componenti, in particolare il prezzo dell'elettricità, dei combustibili e degli alimenti. (Spm)