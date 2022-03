Business news: Norvegia, Equinor sospende attività e joint venture con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera norvegese Equinor ha deciso di interrompere i nuovi investimenti nelle attività in Russia e di abbandonare tutte le joint venture russe. Lo ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Equinor, Anders Opedal. “Nella situazione attuale, consideriamo la nostra posizione insostenibile. Ora fermeremo i nuovi investimenti nelle nostre attività russe e avvieremo il processo di uscita dalle nostre joint venture in modo coerente con i nostri valori. La nostra priorità assoluta in questa difficile situazione è la sicurezza e la protezione della nostra gente", ha affermato Opedal in una dichiarazione scritta. Equinor è presente in Russia da oltre 30 anni. Durante questo periodo, la compagnia norvegese ha stabilito solide relazioni con varie compagnie energetiche russe. Nel 2012, Equinor (allora Statoil) avviò una cooperazione strategica con Rosneft. La collaborazione bilaterale copre diversi progetti congiunti, tra cui il progetto pilota North Komsomolskoye per lo sviluppo di petrolio viscoso nella Siberia occidentale, un progetto pilota per lo sviluppo della formazione di calcare di Domanik nella regione di Samara e l'esplorazione offshore. (Sts)