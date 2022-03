Business news: Spagna, nel 2021 per Prisa fatturato di 741 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo editoriale spagnolo Prisa ha chiuso il 2021 con un fatturato di 741 milioni di euro, il 5,8 per cento in più rispetto all'anno precedente. Mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 107 milioni di euro, il 46,2 per cento in più rispetto al 2020. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il risultato netto comparabile mostra un saldo negativo di 90,5 milioni contro una perdita di 121,9 milioni un anno prima. "Dopo un inizio molto complesso, abbiamo chiuso l'anno con una chiara ripresa in tutte le nostre attività, una tendenza che ci aspettiamo continui nei prossimi mesi", ha detto Joseph Oughourlian, presidente di Prisa. L'azienda che ingloba i quotidiani "El Pais", "As", "Cinco Dias", "El HuffPost", "Prisa Radio" e "Prisa Tv", ha raggiunto un accordo di rifinanziamento di principio che permette al gruppo di concentrarsi sullo sviluppo del business, fornendo stabilità finanziaria a medio termine, allungando la scadenza del debito, migliorando la flessibilità e stabilendo miglioramenti nei margini, ha sottolineato in un comunicato. Nel corso del 2021, il gruppo ha continuato a progredire nel suo piano di efficienza e di riduzione dei costi fissi, superando i 30 milioni di euro inizialmente previsti a fine anno. Inoltre, il processo di rinegoziazione dei contratti di leasing degli uffici in Spagna permetterà un risparmio di quasi 4,5 milioni di euro, aumentando la flessibilità e migliorando le condizioni. (Spm)