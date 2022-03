Business news: Sewing (Deutsche Bank), inflazione continuerà ad aumentare per guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Germania continuerà “sicuramente” ad aumentare, con un rialzo dei prezzi “soprattutto per l'energia e le materie prime”, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Presidente dell'Associazione federale della banche tedesche (Bdb), Sewing ha evidenziato che, nel 2022, si aspetta “attualmente” un tasso di inflazione di “circa il 5 per cento” in Germania. Come osserva il quotidiano “Handelsblatt”, l'andamento dei prezzi nel Paese dipenderà “fortemente” dagli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina. L'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw) prevede che l'indicatore possa salire al 6,1 per cento nel 2022. (Geb)