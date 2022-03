Ucraina: Biden, Russia ha avviato “un attacco alla sicurezza dell'Europa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che le Forze armate russe hanno dato il via a “un attacco alla sicurezza dell’Europa”. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini dopo l’incontro bilaterale con il presidente finlandese Sauli Niinisto a Washington. "Siamo d'accordo che" quello della Russia "non è solo un attacco all'Ucraina, è un attacco alla sicurezza dell'Europa", ha dichiarato Biden.(Nys)