Honduras: vescovi denunciano incremento violenza dopo uccisione sacerdote (2)

- "Ci auguriamo che questo terribile evento faccia riflettere tutti, per fermare questo terribile flagello della violenza cieca, per poter vivere in pace", afferma la Ceh in un comunicato. "Rivolgiamo ancora una volta un forte appello alle autorità competenti affinché si impegnino seriamente a garantire la sicurezza della popolazione, salvaguardandone la vita e l'integrità", aggiungono i vescovi nella nota. Nelle ultime settimane "questa ondata di violenze si è intensificata e c'è una certa mancanza di un'azione decisa contro la criminalità, i nemici della pace ne approfittano e si sentono a proprio agio", si denuncia. "Se i fatti non vengono indagati, come tante volte è successo, saremo condannati a subire le conseguenze dell'impunità", conclude la''ello della Ceeh. (Mec)