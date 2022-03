Argentina: governo allenta restrizioni al mercato finanziario dopo accordo con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'accordo con l'Fmi, il governo di Alberto Fernandez aveva comunicato il raggiungimento di un accordo con Pechino per un ampliamento a favore della Banca centrale argentina della disponibilità di divise scambiabili con la Banca popolare cinese (Bpc) per ulteriori 3 miliardi di dollari. Lo aveva annunciato lo stesso Fernandez nel tradizionale discorso di fronte alle camere riunite in occasione dell'inaugurazione dei lavori parlamentari. "Posso annunciare oggi di aver ricevuto la conferma da parte del governo cinese che è stata accettata la nostra richiesta di ampliamento e uso del Swap, in linea con quanto espresso nella dichiarazione congiunta firmata in occasione della mia recente visita ufficiale", ha dichiarato Fernandez. "La Cina ci ha sempre aiutato nei momenti difficili", ha aggiunto il presidente. (segue) (Abu)