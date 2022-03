Argentina: governo allenta restrizioni al mercato finanziario dopo accordo con Fmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento dell'accordo è stato annunciato nel pomeriggio di giovedì (ora locale) anche dal governo argentino segnalando in una nota che il testo dell'intesa raggiunta a livello degli staff tecnici verrà immediatamente inviata al parlamento per essere sottoposta a votazione sotto forma di progetto legge. Il testo, si legge nel comunicato argentino, ha come titolo "Accordo per il rifinanziamento del debito tra la Repubblica Argentina e il Fondo monetario internazionale". Il progetto di legge, sottolinea il governo, include come allegato il "Memorandum di politiche economiche e finanziarie" e il "Memorandum tecnico di intesa" che racchiude la totalità dei documenti che compongono l'accordo raggiunto con lo staff del Fmi al termine di "intensi negoziati". (segue) (Abu)