Ucraina: governo russo raccomanda stop export fertilizzanti, Brasile a rischio sicurezza alimentare (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto l'Associazione nazionale per la diffusione dei fertilizzanti del Brasile (Anda), riferisce che il Paese ha scorte di fertilizzanti sufficienti per soddisfare le necessità del settore agro alimentare per i prossimi tre mesi. La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni raccolte dalle aziende del settore. L'Anda mostra preoccupazione soprattutto per l'approvvigionamento di cloruro di potassio, dal momento che anche le esportazioni dalla Bielorussia uno dei principali fornitori sono state sospese a dicembre 2021 per effetto delle sanzioni dell'Unione europea in rappresaglia contro pratiche antidemocratiche del presidente Alexander Lukashenko. Il blocco dei porti della Lituania alle merci bielorusse ha interrotto l'export verso il Brrasile, pari a circa due milioni di tonnellate. Altro elemento di preoccupazione riguarda i fertilizzanti azotati, in particolare nitrato di ammonio, perché l'industria agro-alimentare brasiliana dipende quasi completamente dall'export di Mosca. Per quanto riguarda i fosfati, la dipendenza dall'Europa orientale è minore, il che mitiga gli impatti dell'offerta per il raccolto attuale. (Res)