Cuba: istituito fondo Ifad per sviluppo produzione cacao e caffé

- Il Fondo Internazionale per lo sviluppo agricoli (Ifad) ha presentato venerdì a La Avana innsieme alle autorità del governo di Cuba un progetto per aumentare la produzione di caffè e cacao nel contesto dell'attuale crisi di produzione che attraversa il Paese. L'iniziativa, si legge in una nota dell'Ifad, è denominata "Progetto di sviluppo cooperativo agroforestale" (Prodecafé) e conta con un'inversione iniziale di 42,5 milioni di dollari. "Investire nelle cooperative è il modo più efficiente per affrontare i problemi di bassa produttività, mancanza di attrezzature e scarsità di opportunità economiche", ha dichiarato il direttore nazionale dell'Ifad per Cuba, Juan Diego Ruiz. Secondo le stime delle Nazioni Unite, l'iniziativa favorirà 300 cooperative agroforestali e 17.500 famiglie. (segue) (Mec)