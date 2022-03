Business news: Daimler Truck interrompe attività con partner russo Kamaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda automobilistica tedesca Daimler Truck ha interrotto tutte le attività con la concorrente russa Kamaz, suo partner nella joint venture Dk Rus, a cui non fornirà più componenti. La decisione fa seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle relative sanzioni imposte a Mosca dall'Ue. Kamaz rientra, infatti, tra le aziende russe colpite dalle misure punitive. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda è il principale produttore di camion e autobus in Russia, nonché fornitore di blindati per le Forze armate del Paese. Dk Rus ha sempre prodotto mezzi commerciali civili. Intanto, il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz sta esaminando come vendere “il più rapidamente possibile” la partecipazione del 15 per cento che detiene in Kamaz. (Geb)